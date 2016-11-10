Полиция нашла водителя, который травмировал двух детей в Донецкой области

Так, в городе Новоградовка неустановленный водитель совершил наезд на двух мальчиков - 13 и 15 лет. Пешеходы получили телесные повреждения.

Правоохранители установили личность водителя, им оказался 53-летний местный житель.

Водитель объяснил, что когда он ехал по городу, рядом с остановкой общественного транспорта на проезжую часть выбежали двое мальчиков. Из-за плохой видимости, он заранее не увидел детей и не смог своевременно затормозить. После совершения наезда мужчина остановился, спросил у ребят, все ли у них хорошо, а потом, испугавшись того, что люди вокруг стали кричать, уехал с места происшествия.

Сведения о событиях внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Продолжается досудебное расследование.