Поліція знайшла водія, що травмував двох дітей на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На Донеччині поліцейські з безпеки дорожнього руху знайшли водія який травмував двох дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції України.
Так, у місті Новоградівка невстановлений водій скоїв наїзд на двох хлопчиків – 13 та 15 років. Пішоходи отримали тілесні ушкодження.
Правоохоронці встановили особу водія, ним виявився 53-річний місцевий житель.
Водій пояснив, що коли він їхав містом, поряд з зупинкою громадського транспорту на проїжджу частину вибігли двоє хлопчиків. Через погану видимість, він заздалегідь не побачив дітей та не зміг своєчасно загальмувати. Після скоєння наїзду чоловік зупинився, спитав у хлопців, все у них добре, а потім, злякавшись того, що люди навколо стали кричати, поїхав з місця події.
Відомості про події внесені в ЄРДР за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Триває досудове розслідування.