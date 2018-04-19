Полиция увеличила более чем в три раза количество нарядов в Украине

"Было 600-800 следственно-оперативных групп, которые приезжали на вызовы. А вызовов у нас - 6,5 млн в год. Поэтому количество суточных нарядов увеличено в 3,5 раза. Это достаточно важная задача для реформаторской истории, которая началась в 2015 году. Это цифра, которую мы уже можем сказать обществу, а дальше - сервис, который мы с вами предлагаем при прибытии на месте происшествия и обслуживания", - сказал Князев.

По его словам, ежедневно на дежурство в городах государства заступает 980 нарядов патрульной полиции, из которых 210 нарядов - на дорогах. Кроме того, в областях работает около 940 групп реагирования патрульной полиции и более 500 нарядов полиции охраны. Также в отделах и отделениях полиции круглосуточно работают около 2,5 тысячи следственно-оперативных групп, выезжающих на вызовы граждан.

Как сообщал УНН, из-за масштабных ДТП последних дней с участием транспорта общего пользования и многочисленных потерь и травмирования людей полиция проверит техническое состояние пассажирского парка.