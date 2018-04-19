Поліція збільшила у понад три рази кількість нарядів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. З метою оперативного реагування на повідомлення громадян про правопорушення кількість патрульних нарядів Національної поліції збільшено у 3,5 рази. Як повідомляє Департамент комунікації НПУ, про це сьогодні заявив глава Нацполіції Сергій Князєв під час відкриття семінар-тренінгу для керівників поліції превенції з усіх регіонів України в Національному університеті “Острозька академія”, передає УНН.
“Було 600-800 слідчо-оперативних груп, які приїжджали на виклики. А викликів у нас — 6,5 мільйонів на рік. Відтак кількість добових нарядів збільшено в 3,5 рази. Це достатньо важливе завдання для реформаторської історії, яка почалася в 2015 році. Це цифра, яку ми вже можемо сказати суспільству, а далі — сервіс, який ми з вами пропонуємо при прибутті на місці пригоди і обслуговування”, — сказав Князєв.
За його словами, щоденно на чергування у містах держави заступає 980 нарядів патрульної поліції, з яких 210 нарядів — на дорогах. Крім того, в областях працює близько 940 груп реагування патрульної поліції та понад 500 нарядів поліції охорони. Також у відділах і відділеннях поліції цілодобово працюють приблизно 2,5 тисячі слідчо-оперативних груп, які виїжджають на виклики громадян.
Як повідомляв УНН, через масштабні ДТП останніх днів за участю транспорту загального користування і чисельних втрат і травмування людей поліція перевірить технічний стан пасажирського парку.