Полиция задержала преступную группу за убийства "валютчиков"

Группа совершала убийства граждан, занимающихся незаконным оборотом валюты. Первое убийство произошло 10 октября в Хмельницком. Мужчину убили при подходе к своему дому. А 13 декабря при схожих обстоятельствах в Черкассах, во время так называемого "обмена валюты", в своем автомобиле был застрелен гражданин 1977 года рождения.

Преступную группу, которая состояла из четырех человек, задержали вчера, 24 января. Сегодня же материалы будут направлены в суд.

Большинство из задержанных уже были ранее судимы за насильственные преступления и, похоже, на путь исправления не стали.

За умышленное убийство двух лиц злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.