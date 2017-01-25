Поліція затримала злочинну групу за вбивства "валютників"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Працівники карного розшуку розшукали зловмисників, які підозрюються у вбивствах "валютників". Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Група вчиняла вбивства громадян, які займаються незаконним обігом валюти. Перше убивство, трапилося 10 жовтня у Хмельницькому. Чоловіка убили при підході до свого будинку. А 13 грудня за схожих обставин у Черкасах, під час так званого “обміну валюти”, у своєму автомобілі був застрелений громадянин 1977 року народження.
Злочинну групу, яка складалася з чотирьох осіб, затримали учора, 24 січня. Сьогодні ж матеріали будуть скеровані до суду.
Більшість із затриманих уже були раніше судимі за насильницькі злочини і, схоже, на шлях виправлення не стали.
За умисне вбивство двох осіб зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.