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Полиция задержала женщину за убийство жительницы Полтавской области

Полиция задержала женщину за убийство жительницы Полтавской области

Киев • УНН

 • 7275 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Полтавской области правоохранители задержали злоумышленницу, которая вблизи дачного дома убила 42-летнюю женщину из корыстных побуждений. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

В полицию 6-го января, около 12 часов, обратился егерь Новосанжарского лесничества и сообщил, что вблизи дачного дома в одном из сел он обнаружил тело неизвестной женщины в возрасте 35-40 лет с признаками насильственной смерти.

Впоследствии правоохранители установили личность женщины - ею оказалась 42-летняя местная жительница. Подозреваемая ранее уже судима за совершение умышленного убийства.

Также выяснилось, что особо тяжкое преступление было совершено из корыстных побуждений. Женщину задержали и уже объявили о подозрении.

По этому факту возбуждено уголовное производство по пункту 13 части 2 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное лицом, что ранее совершало убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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