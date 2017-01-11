Поліція затримала жінку за вбивство жительки Полтавщини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Полтавщині правоохоронці затримали зловмисницю, яка поблизу дачного будинку вбила 42-річну жінку з корисливих мотивів. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Полтавської області.
До поліції 6-го січня, близько 12-ї години, звернувся єгер Новосанжарського лісництва та повідомив, що поблизу дачного будинку в одному із сіл він виявив тіло невідомої жінки віком 35-40 років з ознаками насильницької смерті.
Згодом правоохоронці встановили особу жінки — нею виявилася 42-річна місцева жителька. Підозрювана раніше вже судима за скоєння умисного вбивства.
Також з’ясувалося, що особливо тяжкий злочин був скоєний з корисливих мотивів. Жінку затримали та вже оголосили про підозру.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за пунктом 13 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчиняла вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.