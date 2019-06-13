Полиция задержала псевдо-минера АЭС из Энергодара

"Гражданин из Энергодара, который несколько дней назад в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании - ни много, ни мало - Запорожской атомной станции был установлен и привлечен к уголовной ответственности", - отметил Шевченко.



По его словам, технические возможности МВД и СБУ позволяют оперативно установить местонахождение "горе-шутников" для того, чтобы привлечь их к ответственности.



"За это (сообщение о псевдо-минировании - ред.) предусмотрена ответственность, довольно суровая - до 6 лет лишения свободы", - уточнил представитель МВД.



При этом он добавил, что большинство сообщений о минировании последнее время поступает из России.



Напомним, в Киеве за три месяца 2019 задержали 49 псевдоминеров.