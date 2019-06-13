Поліція затримала псевдо-мінера АЕС з Енергодара
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Кілька днів тому правоохоронці встановили місцезнаходження і притягнули до відповідальності жителя Енергодару, який повідомив про псевдо-мінування Запорізької атомної електростанції. Про це заявив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Громадянин з Енергодара, який декілька днів тому в стані алкогольного сп’яніння повідомив про мінування – не багато, не мало – Запорізької атомної станції був встановлений і притягнутий до кримінальної відповідальності", - зазначив Шевченко.
За його словами, технічні можливості МВС і СБУ дозволяють оперативно встановити місцезнаходження "горе-жартівників" для того, щоб притягнути їх до відповідальності.
"За це (повідомлення про псевдо-мінування – ред.) передбачена відповідальність, доволі сувора – до 6 років позбавлення волі", - уточни речник МВС.
При цьому він додав, що більшість повідомлень про мінування останнім часом надходить з Росії.
Нагадаємо, у Києві за три місяці 2019 року затримали 49 псевдомінерів.