Полиция задержала сторонника Саакашвили возле АП
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Правоохранители задержали одного из участников акции в поддержку экс-президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили возле Администрации Президента. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в Киеве.
"Один (из активистов - ред.) доставлен в управление полиции", - сообщили в прес-службе.
По информации правоохранителей, полиция составит административный протокол относительно него и отпустит.
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Напомним, в Госпогранслужбе сообщили, что бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу.
Как сообщал УНН, во время задержания Саакашвили на пограничников напали неизвестные из его окружения.