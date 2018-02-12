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Поліція затримала прихильника Саакашвілі біля АП

Поліція затримала прихильника Саакашвілі біля АП

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Правоохоронці затримали одного з учасників акції на підтримку екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі біля Адміністрації Президента. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ НП у місті Києві.

“Один (з активістів — ред.) доставлений до управління поліції”, — повідомили у прес-службі.

За інформацією правоохоронців, поліція складе адміністративний протокол щодо нього і відпустить.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Саакашвілі подзвонив, що він вже у Варшаві

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі повідомили, що колишнього президента Грузії, екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі.

Як повідомляв УНН, під час затримання Саакашвілі на прикордонників напали невідомі з його оточення.

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