Поліція затримала прихильника Саакашвілі біля АП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Правоохоронці затримали одного з учасників акції на підтримку екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі біля Адміністрації Президента. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ НП у місті Києві.
“Один (з активістів — ред.) доставлений до управління поліції”, — повідомили у прес-службі.
За інформацією правоохоронців, поліція складе адміністративний протокол щодо нього і відпустить.
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Нагадаємо, у Держприкордонслужбі повідомили, що колишнього президента Грузії, екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі.
Як повідомляв УНН, під час затримання Саакашвілі на прикордонників напали невідомі з його оточення.