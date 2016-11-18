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15 марта, 19:03 • 108428 просмотра

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве жительницы Житомирской области

Полиция задержала подозреваемого в убийстве жительницы Житомирской области

Киев • УНН

 • 7432 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители задержали 27-летнего подозреваемого в убийстве жительницы Житомирской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Житомирской области.

Так, 15 ноября около 23.00 в полицию поступило сообщение о возможном правонарушении в селе Песчанка Житомирского района. Правоохранители обнаружили у ворот домохозяйства тело 28-летней женщины с ранениями шеи и грудной клетки.

Сведения о событии внесли в ЕРДР по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования полицейские выяснили, что несколькими часами ранее погибшая употребляла спиртное вместе со своим сожителем, 27-летний хозяином дома. Во время застолья между ними возникла ссора, переросшая в драку и женщина получила смертельные ранения.

Мужчина был задержан в порядке ст.208 (задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины. Ему объявили о подозрении в совершении убийства. Сейчас решается вопрос об избрании преступнику меры пресечения.

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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