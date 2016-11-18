Поліція затримала підозрюваного у вбивстві жительки Житомирщини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці затримали 27-річного підозрюваного у вбивстві жительки Житомирщини. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.
Так, 15 листопада близько 23.00 до поліції надійшло повідомлення про можливе правопорушення у селі Піщанці Житомирського району. Правоохоронці виявили біля воріт домогосподарства тіло 28-річної жінки з пораненнями шиї та грудної клітини.
Відомості про подію було внесено до ЄРДР за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
В ході розслідування поліцейські з’ясували, що кількома годинами раніше загибла вживала спиртне разом зі своїм співмешканцем, 27-річний господарем будинку. Під час застілля між ними виникла сварка, що переросла у бійку і жінка отримала смертельні поранення.
Чоловіка було затримано у порядку ст.208 (затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Йому оголосили про підозру у вчиненні вбивства. Нині вирішується питання про обрання злочинцю міри запобіжного заходу.
Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.