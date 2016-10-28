Полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве семьи на Полтавщине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве семьи, которое произошло накануне в Лубнах Полтавской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Подчиненными Вадима Трояна с Национальной полиции раскрыто вчерашнее тройное убийство семьи в Лубнах на Полтавщине", - сообщил А.Шевченко.
По его словам, задержанному готовится подозрение.
Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту убийства трех человек в доме на Полтавщине .