Поліція затримала підозрюваного у потрійному вбивстві родини на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Поліція затримала підозрюваного у потрійному вбивстві родини, яке сталося напередодні у Лубнах на Полтавщині. Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Підлеглими Вадима Трояна з Національної поліції розкрито вчорашнє потрійне вбивство родини у Лубнах на Полтавщині", - повідомив А.Шевченко.
З його слів, затриманому готується підозра.
Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства трьох людей в будинку на Полтавщині.