Полиция задержала подозреваемого в избиении женщины на площади в Днепре

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 80958 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105445 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110343 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 139015 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112499 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134320 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102623 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102666 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104922 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102217 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Полиция задержала подозреваемого в избиении женщины на площади в Днепре

Полиция задержала подозреваемого в избиении женщины на площади в Днепре

Киев  •  УНН

 • 12390 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Полицейские задержали мужчину, который избил женщину на Европейской площади в Днепре. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"(Злоумышленник - ред.), который зверски избил девушку в Днепре, задержан полицией. Ему 32 года, и я хочу верить в то, что ближайшие года три, до своего 35-летия, он проведет в местах лишения свободы", - написал Геращенко.

По его словам, у девушки тяжелое сотрясение мозга. Возможные осложнения и самое главное - моральная травма от полученных побоев.

"Полиция свое дело сделала. Теперь дело за судом", - подчеркнул Геращенко.

Напомним, мужчину, который избил мать и оставил ее умирать, приговорили к 4,5 годам тюрьмы.

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