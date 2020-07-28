Полиция задержала подозреваемого в избиении женщины на площади в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Полицейские задержали мужчину, который избил женщину на Европейской площади в Днепре. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"(Злоумышленник - ред.), который зверски избил девушку в Днепре, задержан полицией. Ему 32 года, и я хочу верить в то, что ближайшие года три, до своего 35-летия, он проведет в местах лишения свободы", - написал Геращенко.
По его словам, у девушки тяжелое сотрясение мозга. Возможные осложнения и самое главное - моральная травма от полученных побоев.
"Полиция свое дело сделала. Теперь дело за судом", - подчеркнул Геращенко.
Напомним, мужчину, который избил мать и оставил ее умирать, приговорили к 4,5 годам тюрьмы.