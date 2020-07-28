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19 березня, 18:42 • 51493 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 103855 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102711 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 118245 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124565 перегляди

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Поліція затримала підозрюваного у побитті жінки на площі у Дніпрі

Поліція затримала підозрюваного у побитті жінки на площі у Дніпрі

Київ • УНН

 • 12391 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Поліцейські затримали чоловіка, який побив жінку на Європейській площі у Дніпрі. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"(Зловмисник –ред.), який по-звірячому побив дівчину в Дніпрі, затриманий поліцією. Йому 32 роки, і я хочу вірити в те, що найближчі роки три, до свого 35-річчя, він проведе в місцях позбавлення волі", - написав Геращенко.

За його словами, у дівчини тяжкий струс мозку. Можливі ускладнення й найголовніше - моральна травма від отриманих побоїв.

"Поліція свою справу зробила. Тепер справа за судом", - наголосив Геращенко.

Нагадаємо, чоловіка, який побив матір та залишив її помирати, засудили до 4,5 років в’язниці.

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