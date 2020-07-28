Поліція затримала підозрюваного у побитті жінки на площі у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Поліцейські затримали чоловіка, який побив жінку на Європейській площі у Дніпрі. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"(Зловмисник –ред.), який по-звірячому побив дівчину в Дніпрі, затриманий поліцією. Йому 32 роки, і я хочу вірити в те, що найближчі роки три, до свого 35-річчя, він проведе в місцях позбавлення волі", - написав Геращенко.
За його словами, у дівчини тяжкий струс мозку. Можливі ускладнення й найголовніше - моральна травма від отриманих побоїв.
"Поліція свою справу зробила. Тепер справа за судом", - наголосив Геращенко.
Нагадаємо, чоловіка, який побив матір та залишив її помирати, засудили до 4,5 років в’язниці.