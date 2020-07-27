Чоловіка, який побив матір та залишив її помирати, засудили до 4,5 років в’язниці

"Встановлено, що 34-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вдома влаштував сварку зі своєю матір’ю. Подія сталась напередодні нового 2020 року. Син з матір’ю та їхнім знайомим вдома вживали алкогольні напої. Під час застілля між рідними виникла суперечка, яка переросла у конфлікт", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік почав бити матір кулаками, ногами та дерев’яним стільцем, який після цього було знайдено вщент розбитим.

"Коли знесилена від тілесних ушкоджень жінка впала на підлогу, зловмисник облив її холодною водою та залишив лежати у неопалюваному приміщенні, а зранку застав її вже мертвою. Стороною обвинувачення в суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 135 (залишення у небезпеці, що спричинило смерть особи) КК України", – повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, на Чернігівщині розслідують обставини загибелі молодої дівчини.