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19 березня, 18:42 • 47230 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100863 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101496 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117135 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 123608 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120337 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156054 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124792 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123917 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Чернігівщині розслідують обставини загибелі молодої дівчини

На Чернігівщині розслідують обставини загибелі молодої дівчини

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КИЇВ. 27 липня. УНН. На Чернігівщині знайшли в непритомному стані 23-річну мешканку Семенівки, яка згодом померла в лікарні від крововтрати. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Чернігівської області, передає УНН.

"26 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що в Семенівці на вулиці Комунальній виявили в непритомному стані 23-річну місцеву мешканку. Вона померла в лікарні від крововтрати", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Досудове розслідування триває, призначена низка експертиз, правоохоронці також вивчають записи з камер відеоспостереження.

Як повідомляв УНН, у Рівненській області за підозрою у вбивстві солдата затримали сержанта розвідувальної роти.

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