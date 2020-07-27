На Чернігівщині розслідують обставини загибелі молодої дівчини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. На Чернігівщині знайшли в непритомному стані 23-річну мешканку Семенівки, яка згодом померла в лікарні від крововтрати. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Чернігівської області, передає УНН.
"26 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що в Семенівці на вулиці Комунальній виявили в непритомному стані 23-річну місцеву мешканку. Вона померла в лікарні від крововтрати", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поліцейські розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Досудове розслідування триває, призначена низка експертиз, правоохоронці також вивчають записи з камер відеоспостереження.
Як повідомляв УНН, у Рівненській області за підозрою у вбивстві солдата затримали сержанта розвідувальної роти.