На Чернігівщині розслідують обставини загибелі молодої дівчини

"26 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що в Семенівці на вулиці Комунальній виявили в непритомному стані 23-річну місцеву мешканку. Вона померла в лікарні від крововтрати", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Досудове розслідування триває, призначена низка експертиз, правоохоронці також вивчають записи з камер відеоспостереження.

Як повідомляв УНН, у Рівненській області за підозрою у вбивстві солдата затримали сержанта розвідувальної роти.