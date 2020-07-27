В Черниговской области расследуют обстоятельства гибели молодой девушки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Черниговской области нашли в бессознательном состоянии 23-летнюю жительницу Семеновки, которая впоследствии скончалась в больнице от кровопотери. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.
"26 июля в полицию поступило сообщение о том, что в Семеновке на улице Коммунальной обнаружили в бессознательном состоянии 23-летнюю местную жительницу. Она умерла в больнице от кровопотери", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Досудебное расследование продолжается, предназначен ряд экспертиз, правоохранители также изучают записи с камер видеонаблюдения.
Как сообщал УНН, в Ровенской области по подозрению в убийстве солдата задержали сержанта разведывательной роты.