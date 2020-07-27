В Черниговской области расследуют обстоятельства гибели молодой девушки

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 42221 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102515 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107437 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134802 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111071 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132084 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102180 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102611 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104458 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Черниговской области расследуют обстоятельства гибели молодой девушки

В Черниговской области расследуют обстоятельства гибели молодой девушки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. В Черниговской области нашли в бессознательном состоянии 23-летнюю жительницу Семеновки, которая впоследствии скончалась в больнице от кровопотери. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.

"26 июля в полицию поступило сообщение о том, что в Семеновке на улице Коммунальной обнаружили в бессознательном состоянии 23-летнюю местную жительницу. Она умерла в больнице от кровопотери", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Досудебное расследование продолжается, предназначен ряд экспертиз, правоохранители также изучают записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщал УНН, в Ровенской области по подозрению в убийстве солдата задержали сержанта разведывательной роты.

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