Полиция задержала двух подозреваемых в массовом убийстве в Кривом Роге
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. По подозрению в совершении пяти убийств в Кривом Роге полиция задержала двух человек. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
“Все убийства совершены с мая до начала октября 2018 года. Тела жертв злоумышленники закапывали на территории домовладения”, - говорится в сообщении.
Тело одной из жертв полицейские обнаружили 24 октября закопанным в теплице, расположенной на территории домовладения в Саксаганском районе г. Кривой Рог. Полицейские установили подозреваемого в убийстве — им оказался 29-летний гражданин Российской Федерации.
В ходе расследования было установлено, что на территории домовладения закопано еще 4 тела — трех мужчин и женщины. Полиция установила, что к их убийству причастен 65-летний мужчина, который уже был ранее судим и провел 30 лет за решеткой за совершение тяжких преступлений. Известно, что все убийства подозреваемые совершали по месту жительства во время совместного распития спиртных напитков с потерпевшими.
Сейчас причастные к преступлениям задержаны. Тела пострадавших направлены на экспертизу для установления лиц убитых и причин смерти. Расследование этих преступлений ведется в рамках открытого по п. 1 ч. 2 ст. 115 уголовного производства (умышленное убийство). Следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления продолжаются.
Как сообщал УНН, в Кривом Роге правоохранители нашли тела пятерых человек на территории частного дома. Ранее Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор серийному маньяку, который был приговорен к пожизненному заключению.