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Поліція затримала двох підозрюваних у масовому вбивстві у Кривому Розі

Поліція затримала двох підозрюваних у масовому вбивстві у Кривому Розі

Київ • УНН

 • 18184 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. За підозрою у скоєнні п'яти вбивств у Кривому Розі поліція затримала двох осіб. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.

“Всі вбивства скоєні з травня до початку жовтня 2018 року. Тіла жертв зловмисники закопували на території домоволодіння”, — йдеться у повідомленні.

Тіло однієї з жертв поліцейські виявили 24 жовтня закопаним у теплиці, розташованій на території домоволодіння у Саксаганському районі м. Кривий Ріг. Поліцейські встановили підозрюваного у вбивстві — ним виявився 29-річний громадянин Російської Федерації.

В ході розслідування було встановлено, що на території домоволодіння закопано ще 4 тіла — трьох чоловіків та жінки. Поліція встановила, що до їх вбивства причетний 65-річний чоловік, який вже був раніше судимим та провів 30 років за гратами за скоєння тяжких злочинів. Відомо, що всі вбивства підозрювані скоювали за місцем мешкання під час спільного розпиття спиртних напоїв з потерпілими.

Зараз причетні до злочинів затримані. Тіла потерпілих направлені на експертизу для встановлення осіб вбитих та причин смерті. Розслідування цих злочинів ведеться в рамках відкритого за п. 1 ч. 2 ст. 115 кримінального провадження (умисне вбивство). Слідчі дії щодо встановлення всіх обставин злочину тривають.

Як повідомляв УНН, у Кривому Розі правоохоронці знайшли тіла п’ятьох людей на території приватного будинку. Раніше Апеляційний суд м.Києва залишив у силі вирок серійному маньяку, якого було засуджено до довічного ув'язнення.

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