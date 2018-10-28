На території приватного будинку на Дніпропетровщині знайшли 5 трупів

“Поліцейські Дніпропетровщини декілька днів тому затримали громадянина РФ та його „друзів“, які з початку року й до теперішнього часу вбили п’ятьох громадян України. Вбивали, відрізали вуха, які віддавали собакам, а трупи закопували на подвір’ї будинку, де мешкали”, — повідомив В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

За словами першого заступника Голови Нацполіції, мотиви скоєних злочинів наразі не встановлені. “Кожного разу все починалося зі спільного розпиття алкогольних напоїв, потім образи, із їх слів, а далі — вбивство й ховали труп”, — додав він.

Як раніше інформував УНН, у Суворовському районі Одеси виявили тіла батька та неповнолітньої доньки без ознак насильницької смерті. Як повідомили правоохоронці, до них надійшло повідомлення лікарів про те, що в одному з приватних будинків Суворовського району було виявлено тіло 29-річного чоловіка та його 8-річної доньки.