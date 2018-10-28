На території приватного будинку на Дніпропетровщині знайшли 5 трупів

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Кривому Розі правоохоронці знайшли тіла п’ятьох людей на території приватного будинку. Поліція затримала громадянина Росії та його спільників за підозрою у вбивстві. Про це повідомив перший заступник Голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін, інформує УНН.

“Поліцейські Дніпропетровщини декілька днів тому затримали громадянина РФ та його „друзів“, які з початку року й до теперішнього часу вбили п’ятьох громадян України. Вбивали, відрізали вуха, які віддавали собакам, а трупи закопували на подвір’ї будинку, де мешкали”, — повідомив В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

За словами першого заступника Голови Нацполіції, мотиви скоєних злочинів наразі не встановлені. “Кожного разу все починалося зі спільного розпиття алкогольних напоїв, потім образи, із їх слів, а далі — вбивство й ховали труп”, — додав він.

Як раніше інформував УНН, у Суворовському районі Одеси виявили тіла батька та неповнолітньої доньки без ознак насильницької смерті. Як повідомили правоохоронці, до них надійшло повідомлення лікарів про те, що в одному з приватних будинків Суворовського району було виявлено тіло 29-річного чоловіка та його 8-річної доньки.

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