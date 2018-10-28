На территории частного дома в Днепропетровской области нашли 5 трупов

“Полицейские Днепропетровской области несколько дней назад задержали гражданина РФ и его „друзей“, которые с начала года и до настоящего времени убили пятерых граждан Украины. Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили”, — сообщил Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По словам первого заместителя Председателя Нацполиции, мотивы совершенных преступлений пока не установлены. “Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем образы, с их слов, а дальше — убийство и прятали труп”, — добавил он.

Как ранее информировал УНН, в Суворовском районе Одессы обнаружили тела отца и несовершеннолетней дочери без признаков насильственной смерти. Как сообщили правоохранители, к ним поступило сообщение врачей о том, что в одном из частных домов Суворовского района было обнаружено тело 29-летнего мужчины и его 8-летней дочери.