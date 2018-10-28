В Одесі виявили тіла чоловіка та дитини

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Суворовському районі Одеси виявили тіла батька та неповнолітньої доньки без ознак насильницької смерті. Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області, передає УНН.

Як повідомили правоохоронці, до них надійшло повідомлення лікарів про те, що в одному з приватних будинків Суворовського району було виявлено тіло 29-річного чоловіка та його 8-річної доньки.

“На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що причиною смерті є отруєння чадним газом. Наразі встановлюються усі обставини події”, — розповіли у поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо подія кваліфікується за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. В рамках провадження буде призначено низку експертиз.

Нагадаємо, за підозрою у вбивстві двох малолітніх дітей у Києві затримано їхню матір.

Українські Національні Новини

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