В Одессе обнаружили тела мужчины и ребенка

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КИЕВ. 28 октября. УНН. В Суворовском районе Одессы обнаружили тела отца и несовершеннолетней дочери без признаков насильственной смерти. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.

Как сообщили правоохранители, к ним поступило сообщение врачей о том, что в одном из частных домов Суворовского района было обнаружено тело 29-летнего мужчины и его 8-летней дочери.

“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что причиной смерти является отравление угарным газом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего”, - рассказали в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительно событие квалифицируется по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства будет назначен ряд экспертиз.

Напомним, по подозрению в убийстве двух малолетних детей в Киеве задержана их мать.

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