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Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать себя и дом: у него нашли еще одну гранату

Киев  •  УНН

 • 12256 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Полиция задержала мужчину, который сегодня утром угрожал взорвать себя вместе с домом. При осмотре у него нашли еще одну гранату. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Детали

Как рассказал начальник Генического районного отдела полиции Сергей Балута, в ходе длительных переговоров мужчину удалось убедить отдать опасный предмет. Гражданина задержали. В ходе осмотра в его кармане полицейские нашли еще одну гранату РГД-5.

Сейчас продолжаются следственные действия. Полицейские проводят осмотр домовладения подозреваемого на предмет выявления других запрещенных предметов.

Добавим

13 сентября в 4:22 в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Ивановка. Женщина рассказала, что ее 45-летний муж забаррикадировался в доме и угрожает взорвать дом.

Мужчина закрылся на втором этаже дома и отказался выходить. Территорию возле домовладения окружили, а людей отвели на безопасное расстояние.

Украинские Национальные Новости

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