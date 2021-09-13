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На Херсонщині чоловік забарикадувався у будинку: погрожує підірвати гранату

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Херсонській області 45-річний чоловік забарикадувався в будинку та погрожує підірвати оселю. З ним проводять перемовини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Головного управління Національної поліції у Херсонській області.

Деталі

13 вересня о 4:22 до поліції надійшло повідомлення від жительки селища Іванівка. Жінка розповіла, що її 45-річний чоловік забарикадувався в будинку та погрожує підірвати оселю.

З’ясувалося, що чоловік проживає з дружиною та чотирма дітьми. Під час сімейної сварки підозрюваний взяв предмет, схожий на гранату, та почав погрожувати рідним. Після чого жінка та діти вийшли з будинку та викликали поліцію. Наразі загрози їх життю та здоров’ю немає.

Чоловік зачинився на другому поверсі будинку і відмовляється виходити. Територію біля домоволодіння оточили. Людей відвели на безпечну відстань.

Нині з чоловіком поліцейські проводять перемовини. У разі відмови припинити правопорушення, до чоловіка планують застосувати поліцейські заходи, передбачені законом, вказали у поліції.

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