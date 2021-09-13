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В Херсонской области мужчина забаррикадировался в доме: угрожает взорвать гранату

В Херсонской области мужчина забаррикадировался в доме: угрожает взорвать гранату

Киев  •  УНН

 • 17830 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Херсонской области 45-летний мужчина забаррикадировался в доме и угрожает взорвать жилище. С ним проводят переговоры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Детали

13 сентября в 4:22 в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Ивановка. Женщина рассказала, что ее 45-летний муж забаррикадировался в доме и угрожает взорвать жилье.

Выяснилось, что мужчина проживает с женой и четырьмя детьми. Во время семейной ссоры подозреваемый взял предмет, похожий на гранату, и начал угрожать родным. После чего жена и дети вышли из дома и вызвали полицию. Сейчас угрозы их жизни и здоровью нет.

Мужчина закрылся на втором этаже дома и отказывается выходить. Территорию возле домовладения окружили. Людей отвели на безопасное расстояние.

Сейчас с мужчиной полицейские проводят переговоры. В случае отказа прекратить правонарушение, в отношении мужчины планируют применить полицейские меры, предусмотренные законом, указали в полиции.

Напомним

В Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв. В результате происшествия пострадал 61-летний мужчина.

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