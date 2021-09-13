Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати себе та оселю: у нього знайшли ще одну гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Поліція затримала чоловіка, який сьогодні зранку погрожував підірвати себе разом з оселею. Під час огляду в нього знайшли ще одну гранату. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Головного управління Національної поліції у Херсонській області.
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Як розповів начальник Генічеського районного відділу поліції Сергій Балута, в ході тривалих перемовин чоловіка вдалося переконати віддати небезпечний предмет. Громадянина затримали. В ході огляду у його кишені поліцейські знайшли ще одну гранату РГД-5.
Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські проводять огляд домоволодіння підозрюваного на предмет виявлення інших заборонених предметів.
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13 вересня о 4:22 до поліції надійшло повідомлення від жительки селища Іванівка. Жінка розповіла, що її 45-річний чоловік забарикадувався в будинку та погрожує підірвати оселю.
Чоловік зачинився на другому поверсі будинку і відмовився виходити. Територію біля домоволодіння оточили, а людей відвели на безпечну відстань.