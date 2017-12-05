Полиция задержала 9 человек, которые блокировали авто с задержанным Саакашвили

"Были задержаны и доставлены для опроса и составления протоколов в разные рай правления полиции 9 человек. Большинство из них уже отпущены", - отметили в полиции.

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Напомним, ранее полиция задержала 5 человек, которые препятствовали правоохранителям в вывозе Саакашвили. Столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту препятствования гражданами правоохранителям в вывозе задержанного экс-губернатора Одесской области Саакашвили.