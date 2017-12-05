Полиция задержала 9 человек, которые блокировали авто с задержанным Саакашвили

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 87456 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 59511 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108570 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109904 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128718 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106057 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107808 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113161 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117396 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Полиция задержала 9 человек, которые блокировали авто с задержанным Саакашвили

Полиция задержала 9 человек, которые блокировали авто с задержанным Саакашвили

Киев  •  УНН

 • 10437 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. За препятствование сотрудникам правоохранительных органов в вывозе задержанного экс-губернатора Одесской области Саакашвили задержаны 9 человек. Об этом УНН сообщили в столичном управлению полиции.

"Были задержаны и доставлены для опроса и составления протоколов в разные рай правления полиции 9 человек. Большинство из них уже отпущены", - отметили в полиции.

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Напомним, ранее полиция задержала 5 человек, которые препятствовали правоохранителям в вывозе Саакашвили. Столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту препятствования гражданами правоохранителям в вывозе задержанного экс-губернатора Одесской области Саакашвили.

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