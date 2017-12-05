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Поліція затримала 9 осіб, які блокували авто із затриманим Саакашвілі

Поліція затримала 9 осіб, які блокували авто із затриманим Саакашвілі

Київ • УНН

 • 10438 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. За перешкоджання співробітникам правоохоронних органів у вивезенні затриманого екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі затримано 9 осіб. Про це УНН повідомили у столичному управлінню поліції.

“Було затримано і доставлено для опитування та складання протоколів в різні рай правління поліції 9 осіб. Більшість з них вже відпущено”, — зазначили у поліції.

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Нагадаємо, раніше поліція затримала 5 осіб, які перешкоджали правоохоронцям у вивезенні Саакашвілі. Столична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання громадянами правоохоронцям у вивезенні затриманого екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.

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