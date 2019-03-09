Полиция задержала 6 провокаторов на марше за права женщин в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Киеве правоохранители задержали 6 человек, которые пытались совершить провокации на марше за права женщин, проходившем 8 марта. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Всех задержанных доставили в Шевченковское управленин полиции в Киеве. Против трех из них были составлены протоколы по ст.173 КУоАП - мелкое хулиганство.
Еще против трех были составлены административные протоколы по части ч.1 ст. 195-6 КУоАП - нарушение порядка использования пиротехнических средств.
Напомним, в Киеве 8 марта состоялся марш за права женщин. В его ходе были задержаны три человека, которые пытались прибегнуть к провокациям.
Также в колонну марша за права женщин бросили пиротехнику.