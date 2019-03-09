Поліція затримала 6 провокаторів на марші за права жінок у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У Києві правоохоронцями було затримано 6 осіб, які намагались вчинити провокації на марші за права жінок, що проходив 8 березня. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Усіх затриманих було доставлено до Шевченківського управління поліції у Києві. На трьох з них було складено протоколи за ст.173 КУпАП - дрібне хуліганство.
Ще на трьох було складено адміністративні протоколи за частиною ч.1 ст. 195-6 КупАП - порушення порядку використання піротехнічних засобів.
Нагадаємо, у Києві 8 березня відбувся марш за права жінок. В його ході було затримано трьох осіб, які намагались вдатися до провокацій.
Також в колону маршу за права жінок кинули піротехніку.