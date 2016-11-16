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15 марта, 19:03 • 110358 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152913 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129168 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122313 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108033 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103130 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99376 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция задержала 5 человек, которые пытались сорвать конценрт в Киеве, действия квалифицировали как хулиганство

Полиция задержала 5 человек, которые пытались сорвать конценрт в Киеве, действия квалифицировали как хулиганство

Киев • УНН

 • 12308 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Полиция задержала пятерых человек, которые пытались сорвать концерт "Потапа и Насти", а также бросали помидоры и яйца в людей, которые пришли на мероприятие. На нарушителей составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, это - мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ ЧП в Киеве Оксана Блищик, передает УНН.

По информации О.Блищик, сегодня во дворце "Украина" перед выступлением Потапа и Насти Каменских на место прибыла группа лиц, которая пыталась сорвать мероприятие, а затем совершала хулиганские действия, в частности они бросали помидоры и яйца в людей, которые пришли на концерт.

"Полиция вмешалась в ситуацию и оттеснила их. Пять правонарушителей доставили в Печерское управление полиции. После установления личных данных на нарушителей составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, это - мелкое хулиганство", - сообщила пресс-секретарь.

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