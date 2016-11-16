Полиция задержала 5 человек, которые пытались сорвать конценрт в Киеве, действия квалифицировали как хулиганство
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Полиция задержала пятерых человек, которые пытались сорвать концерт "Потапа и Насти", а также бросали помидоры и яйца в людей, которые пришли на мероприятие. На нарушителей составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, это - мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ ЧП в Киеве Оксана Блищик, передает УНН.
По информации О.Блищик, сегодня во дворце "Украина" перед выступлением Потапа и Насти Каменских на место прибыла группа лиц, которая пыталась сорвать мероприятие, а затем совершала хулиганские действия, в частности они бросали помидоры и яйца в людей, которые пришли на концерт.
"Полиция вмешалась в ситуацию и оттеснила их. Пять правонарушителей доставили в Печерское управление полиции. После установления личных данных на нарушителей составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, это - мелкое хулиганство", - сообщила пресс-секретарь.