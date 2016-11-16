Поліція затримала 5 осіб, які намагались зірвати конценрт у Києві, дії кваліфікували як хуліганство
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Поліція затримала п'ятьох осіб, які намагались зірвати концерт "Потапа і Насті", а також кидали помідори та яйця у людей, котрі прийшли на захід. На порушників склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це - дрібне хуліганство. Про це повідомила речниця ГУ НП у місті Києві Оксана Блищик, передає УНН.
За інформацією О.Блищик, сьогодні в палаці "Україна" перед виступом Потапа і Насті Каменських на місце прибула група осіб, яка намагалася зірвати захід, а відтак вчиняла хуліганські дії, зокрема вони кидали помідори та яйця у людей, котрі прийшли на концерт.
"Поліція втрутилася у ситуацію та відтіснила їх. П'ятьох правопорушників доставили у Печерське управління поліції. Після встановлення анкетних даних на порушників склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це - дрібне хуліганство", - повідомила речниця.
Нагадаємо, як повідомили у ВГО "Сокіл", під час сутички із правоохоронцями через концерт "Потапа і Насті" одного активіста забрала швидка до реанімаційного відділення з підозрою на закриту черепно-мозкову травму і ще близько 4 осіб затримали.