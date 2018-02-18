Полиция: минирование станций метро Киева обсуждали двое неизвестных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Информацию о минировании центральных станций столичного метрополитена полиции передал человек, который стал свидетелем соответствующей разговора между двумя неизвестными. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"В дежурную часть позвонил аноним: мужчина рассказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро. Проводится осмотр станций "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Независимости" и "Крещатик", - говорится в сообщении.
Как отмечается, для проверки этой информации на места выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Работают полицейские метрополитена. Проводится эвакуация. Станции закрыты на вход и выход.
Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Правоохранители проверяют подземку и устанавливают личность анонима.
Напомним, из-за анонимного сообщения о заминировании в Киеве временно закрыто шесть станций метрополитена.