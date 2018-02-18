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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67509 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83099 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85755 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108744 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100822 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 104753 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111708 просмотра

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Полиция: минирование станций метро Киева обсуждали двое неизвестных

Полиция: минирование станций метро Киева обсуждали двое неизвестных

Киев  •  УНН

 • 11266 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Информацию о минировании центральных станций столичного метрополитена полиции передал человек, который стал свидетелем соответствующей разговора между двумя неизвестными. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"В дежурную часть позвонил аноним: мужчина рассказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро. Проводится осмотр станций "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Независимости" и "Крещатик", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для проверки этой информации на места выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Работают полицейские метрополитена. Проводится эвакуация. Станции закрыты на вход и выход.

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Правоохранители проверяют подземку и устанавливают личность анонима.

Напомним, из-за анонимного сообщения о заминировании в Киеве временно закрыто шесть станций метрополитена.

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