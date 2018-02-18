Поліція: мінування станцій метро Києва обговорювали двоє невідомих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Інформацію про мінування центральних станцій столичного метрополітену поліції передав чоловік, який став свідком відповідної розмови між двома невідомими. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“У чергову частину зателефонував анонім: чоловік розповів, що став свідком розмови між двома невідомими, які говорили, що через годину буде вибух на п’яти станціях метро. Проводиться огляд станцій “Площа Льва Толстого”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті Ворота”, “Майдан Незалежності” та “Хрещатик”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для перевірки цієї інформації на місця виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи. Працюють поліцейські метрополітену. Проводиться евакуація. Станції зачинені на вхід та вихід.
Повідомлення зареєстроване у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Правоохоронці перевіряють підземку та встановлюють особу аноніма.
Нагадаємо, через анонімне повідомлення про замінування у Києві тимчасово закрито шість станцій метрополітену.