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Полиция Закарпатья проводит расследование против патрульных

Полиция Закарпатья проводит расследование против патрульных

Киев  •  УНН

 • 6423 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Полиция Закарпатья проводит служебное расследование конфликта с участием патрульных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Сообщается, что работники полиции проводят служебное расследование относительно конфликтной ситуации с участием водителя транспортного средства и сотрудников группы реагирования патрульной полиции Межгорья.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства происшествия, заявили в ГУНП.

"В ходе инициированной руководством Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области проверки будет выяснено правомерность действий участников инцидента и предоставлено им объективную и правовую оценку", - добавили в полиции.

Отметим, что сегодня в сети появилось видео конфликта между водителем маршрутки и правоохранителями. На видео видно, как правоохранители пытаются вытащить водителя из автомобиля.

Напомним, экс-полицейскому объявили подозрение путем овладения квартирами профессора в Киеве.

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