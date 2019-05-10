Полиция Закарпатья проводит расследование против патрульных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Полиция Закарпатья проводит служебное расследование конфликта с участием патрульных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
Сообщается, что работники полиции проводят служебное расследование относительно конфликтной ситуации с участием водителя транспортного средства и сотрудников группы реагирования патрульной полиции Межгорья.
Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства происшествия, заявили в ГУНП.
"В ходе инициированной руководством Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области проверки будет выяснено правомерность действий участников инцидента и предоставлено им объективную и правовую оценку", - добавили в полиции.
Отметим, что сегодня в сети появилось видео конфликта между водителем маршрутки и правоохранителями. На видео видно, как правоохранители пытаются вытащить водителя из автомобиля.
Напомним, экс-полицейскому объявили подозрение путем овладения квартирами профессора в Киеве.