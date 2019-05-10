Екс-поліцейському оголосили підозру через заволодіння квартирами професора у Києві

"...викрито колишнього працівника поліції у причетності до шахрайського заволодіння нерухомістю, що належить професору фізико-математичних наук", - повідомили у прокуратурі.

Так, правоохоронцями у лютому 2019 року затримано та повідомлено про підозру шахраю, який, скориставшись безпорадним станом 62-річного науковця, викрав документи на дві його квартири у Печерському районі столиці та в подальшому заволодів вказаною нерухомістю, завдавши збитки на суму 3 млн 350 тис. грн. Підозрюваний наразі утримується під вартою в Київському СІЗО, вказали у відомстві.

За результатами проведених слідчих дій працівниками місцевої прокуратури та оперативниками, як зазначається, "встановлено причетність до вказаного злочину колишнього працівника поліції, який на момент вчинення злочину перебував на службі в органах Національної поліції".

Він, за даними правоохоронців, вжив низку заходів для "вчинення та подальшого приховування незаконного заволодіння квартирами".

"10 травня 2019 року колишньому працівнику вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК України", - додали у поліції.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до цього злочину.

Нагадаємо, аферист заволодів квартирою за 1,3 млн грн у центрі Києва.