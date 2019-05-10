Экс-полицейскому объявили подозрение из-за завладения квартирами профессора в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Бывшему полицейскому объявлено подозрение в причастности к мошенническому завладению квартирами профессора физико-математических наук. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
"...разоблачен бывший сотрудник полиции в причастности к мошенническому завладению недвижимостью, принадлежащей профессору физико-математических наук", - сообщили в прокуратуре.
Так, правоохранителями в феврале 2019 года задержан и получил сообщение о подозрении мошенник, который, воспользовавшись беспомощным состоянием 62-летнего ученого, похитил документы на две его квартиры в Печерском районе столицы и в дальнейшем завладел указанной недвижимостью, нанеся ущерб на сумму 3 млн 350 тыс. грн. Подозреваемый на данный момент содержится под стражей в Киевском СИЗО, указали в ведомстве.
По результатам проведенных следственных действий сотрудниками местной прокуратуры и оперативниками, как отмечается, "установлена причастность к указанному преступлению бывшего сотрудника полиции, который на момент совершения преступления находился на службе в органах Национальной полиции".
Он, по данным правоохранителей, принял ряд мер для "совершения и дальнейшего сокрытия незаконного завладения квартирами".
"10 мая 2019 года бывшему сотруднику вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины", - добавили в полиции.
Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.
Напомним, аферист завладел квартирой за 1,3 млн грн в центре Киева.