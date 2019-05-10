Поліція Закарпаття проводить розслідування проти патрульних
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Поліція Закарпаття проводить службове розслідування конфлікту за участі патрульних. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Повідомляється, що працівники поліції проводять службове розслідування стосовно конфліктної ситуації за участі водія транспортного засобу та співробітників групи реагування патрульної поліції Міжгірщини.
Наразі правоохоронці опитують свідків та встановлюють обставини події, заявили у ГУНП.
"У ході ініційованої керівництвом Головного управління Національної поліції в Закарпатській області перевірки буде з’ясовано правомірність дій учасників інциденту та надано їм об’єктивну та правову оцінку", - додали в поліції.
Зазначимо, що сьогодні у мережі з'явилося відео конфлікту між водієм маршрутки та правоохоронцями. На відео видно, як правоохоронці намагаються витягнути водія з автівки.
Нагадаємо, екс-поліцейському оголосили підозру через заволодіння квартирами професора у Києві.