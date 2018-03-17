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Полиция уже разоблачила в Украине на 42% ОПГ больше, чем в прошлом году

Полиция уже разоблачила в Украине на 42% ОПГ больше, чем в прошлом году

Киев  •  УНН

 • 9496 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. С начала года полиция в Украине прекратила деятельность 60 организованных преступных групп (ОПГ), что на 42% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В целом же полиция за первые два месяца 2018 года прекратила деятельность 60 организованных групп и преступных организаций (ОГ и ПО). Это на 42% больше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Кроме того, правоохранителями пресечена деятельность 9 бандгруппировок против двух в 2017 году", - сообщили в полиции.

В частности, согласно данным анализа оперативной ситуации, против 60-и в этом году в 2014 году за первые два месяца было разоблачено 44 ОГ и ПО. Количество разоблаченных полицейскими банд увеличилось с трех в 2014 году до девяти в 2018-м. Также в этом году разоблачены 16 ОГ и ПО, причастных к незаконному обороту наркотиков, против 7-ми в 2014 году.

Больше преступных групп разоблачены оперативниками подразделений уголовного розыска и защиты экономики - соответственно 24 и 20. В прошлом году эти подразделения разоблачили соответственно по 23 и 12 ОГ и ПО.

"Среди обезвреженных ОПГ семь имели межрегиональный характер, три - транснациональный, шесть были созданы на этнической основе. 16 выявленных ОПГ причастны к незаконному обороту наркотиков, еще 5 - к незаконному обороту оружия", - сказал Аброськин.

Он также добавил, что в 2018 году полицейскими раскрыто 565 преступлений, совершенных в составе ОГ и ПО. Также правоохранителями в этом году выявлено 236 человек, которые действовали в составе этих ОГ и ПО. 73-е из них взяты под стражу.

Напомним, Украина попала в рейтинг стран с высоким уровнем организованной преступности.

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