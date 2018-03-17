Поліція вже викрила в Україні на 42% ОЗГ більше, ніж торік
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. З початку року поліція в Україні припинила діяльність 60 організованих злочинних груп (ОЗГ), що на 42% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"В цілому ж поліція за перші два місяці 2018 року припинила діяльність 60 організованих груп та злочинних організацій (ОГ і ЗО). Це на 42% більше порівняно із січнем-лютим минулого року. Крім того, правоохоронцями викрито діяльність 9 бандугруповань проти двох у 2017 році", - повідомили у поліції.
Зокрема, згідно з даними аналізу оперативної ситуації, проти 60-и цього року у 2014 році за перші два місяці було викрито 44 ОГ і ЗО. Кількість викритих поліцейськими банд зросла з трьох у 2014 році до дев’яти у 2018-му. Також цього року викрито 16 ОГ і ЗО, причетних до незаконного обігу наркотиків, проти 7-ми у 2014 році.
Найбільше злочинних груп викрито оперативниками підрозділів карного розшуку і захисту економіки – відповідно 24 і 20. У минулому році ці підрозділи викрили відповідно по 23 і 12 ОГ і ЗО.
"Серед знешкоджених ОЗГ – сім мали міжрегіональний характер, три – транснаціональний, шість – були створені на етнічній основі. 16 виявлених ОЗГ причетні до незаконного обігу наркотиків, ще 5 – до незаконного обігу зброї", – сказав Аброськін.
Він також додав, що у 2018 році поліцейськими викрито 565 злочинів, вчинених у складі ОГ і ЗО. Також правоохоронцями цього року виявлено 236 осіб, які діяли у складі цих ОГ та ЗО. 73-є з них взяті під варту.
Нагадаємо, Україна потрапила до рейтингу країн з високим рівнем організованої злочинності.