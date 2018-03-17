Поліція вже викрила в Україні на 42% ОЗГ більше, ніж торік

КИЇВ. 17 березня. УНН. З початку року поліція в Україні припинила діяльність 60 організованих злочинних груп (ОЗГ), що на 42% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.