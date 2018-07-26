Полиция устанавливает обстоятельства избиения полицейского водителем маршрутки в Киевской области

"Мы открыли дело по факту. В настоящее время полицейские находится на лечении в больнице и результатов СМЭ нет. Пока их нет - делать что-то относительно водителя мы ничего не можем", - сказали в полиции, отметив, что уголовное производство открыто по факту происшествия по ст.125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители начали уголовное производство по факту избиения водителем маршрутного такси "Киев-Вишневое" сотрудника полиции, который сделал замечание за нарушение правил дорожного движения.