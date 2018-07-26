Полиция устанавливает обстоятельства избиения полицейского водителем маршрутки в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства избиения полицейского водителем маршрутки. Об этом сообщили УНН в ГУНН в Киевской области.
"Мы открыли дело по факту. В настоящее время полицейские находится на лечении в больнице и результатов СМЭ нет. Пока их нет - делать что-то относительно водителя мы ничего не можем", - сказали в полиции, отметив, что уголовное производство открыто по факту происшествия по ст.125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители начали уголовное производство по факту избиения водителем маршрутного такси "Киев-Вишневое" сотрудника полиции, который сделал замечание за нарушение правил дорожного движения.