Поліція встановлює обставини побиття поліцейського водієм маршрутки на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Поліція Київщини встановлює обставини побиття поліцейського водієм маршрутки. Про це УНН повідомили у ГУНП у Київській області.
“Ми відкрили справу за фактом. Зараз поліцейськи знаходиться на лікуванні у лікарні і результатів СМЕ немає. Доки їх немає — робити щось до водія ми нічого не можемо”, — сказали у поліції, зауваживши, що кримінальне провадження відкрито за фактом події за ст.125 (навмисне нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття водієм маршрутного таксі “Київ-Вишневе” співробітника поліції, який зробив тому зауваження за порушення правил дорожнього руху.