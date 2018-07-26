Поліція встановлює обставини побиття поліцейського водієм маршрутки на Київщині

“Ми відкрили справу за фактом. Зараз поліцейськи знаходиться на лікуванні у лікарні і результатів СМЕ немає. Доки їх немає — робити щось до водія ми нічого не можемо”, — сказали у поліції, зауваживши, що кримінальне провадження відкрито за фактом події за ст.125 (навмисне нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття водієм маршрутного таксі “Київ-Вишневе” співробітника поліції, який зробив тому зауваження за порушення правил дорожнього руху.