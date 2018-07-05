Полиция установила личность пассажира расстрелянного джипа под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Полиция установила и допросила пассажира расстрелянного 4 июня под Киевом джипа. Об этом сообщили УНН в полиции Киевской области.
"Мы разыскивали человека, который вероятно мог быть в автомобиле во время расстрела, но убежал. Некоторое время назад этот человек сам явился к нам и дал показания. Расследование продолжается", - сказали в полиции.
Напомним, 4 июля ночью в селе Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области полиция обнаружила в автомобиле Range Rover тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельным ранением. В полиции отметили, что всего по цели было выпущено более 20 пуль.
Впоследствии в полиции заявили, что в расстрелянном под Киевом джипе был пассажир, которому удалось сбежать и избежать гибели.