Полиция установила личность пассажира расстрелянного джипа под Киевом

"Мы разыскивали человека, который вероятно мог быть в автомобиле во время расстрела, но убежал. Некоторое время назад этот человек сам явился к нам и дал показания. Расследование продолжается", - сказали в полиции.

Напомним, 4 июля ночью в селе Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области полиция обнаружила в автомобиле Range Rover тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельным ранением. В полиции отметили, что всего по цели было выпущено более 20 пуль.

Впоследствии в полиции заявили, что в расстрелянном под Киевом джипе был пассажир, которому удалось сбежать и избежать гибели.