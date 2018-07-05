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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 81369 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111614 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132577 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139493 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 176005 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155226 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142491 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 186652 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118385 просмотра

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Полиция установила личность пассажира расстрелянного джипа под Киевом

Полиция установила личность пассажира расстрелянного джипа под Киевом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Полиция установила и допросила пассажира расстрелянного 4 июня под Киевом джипа. Об этом сообщили УНН в полиции Киевской области.

"Мы разыскивали человека, который вероятно мог быть в автомобиле во время расстрела, но убежал. Некоторое время назад этот человек сам явился к нам и дал показания. Расследование продолжается", - сказали в полиции.

Напомним, 4 июля ночью в селе Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области полиция обнаружила в автомобиле Range Rover тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельным ранением. В полиции отметили, что всего по цели было выпущено более 20 пуль.

Впоследствии в полиции заявили, что в расстрелянном под Киевом джипе был пассажир, которому удалось сбежать и избежать гибели.

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