Поліція встановила особу пасажира розстріляного джипа під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Поліція встановила і допитала пасажира розстріляного 4 червня під Києвом джипа. Про це УНН повідомили у поліції Київської області.
“Ми розшукували особу, яка ймовірна могла бути в автомобілі під час розстрілу, але втекла. Певний час тому цей чоловік сам з'явився до нас і дав покази. Розслідування триває”, — сказали у поліції.
Нагадаємо, 4 липня вночі у селі Гореничі Києво-Святошинського району Київської області поліція виявила в автомобілі Range Rover тіло 23-річного жителя Києва з вогнепальним пораненням. У поліції зазначили, що загалом по цілі було випущено понад 20 куль.
Згодом у поліції заявили, що в розстріляному під Києвом джипі був пасажир, якому вдалося втекти та уникнути загибелі.