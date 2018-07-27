Полиция обнаружили более 2 тыс. нарушений у пассажироперевозчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. За 5 дней проверки пассажироперевозчиков выявлено более 2 тыс. нарушений. Как сообщает на своей странице в Facebook Департамент коммуникации патрульной полиции, об этом сегодня заявил заместитель начальника председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает УНН.
“Полицейские обнаружили более 2 тыс. нарушений, допущенных водителями-перевозчиками. В частности, выявлено 10 водителей, управлявших автобусами в состоянии опьянения. Такие результаты целевых превентивных мероприятий под условным названием „Перевозчик“ за пять дней”, — сказал Фацевич.
По его словам, от начала проверки сотрудники патрульной полиции и областных подразделений на местах проверили почти 12 тыс. транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок.
“Выявлено 382 технически неисправных транспортных средств. Из них 79 переоборудованы с нарушениями соответствующих норм и стандартов. В общем выявлено более двух тысяч нарушений законодательства, допущенных водителями-перевозчиками. Зафиксировано 10 фактов управления автобусами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения”, — отметил Фацевич.
Так, полицейские обнаружили 463 факта перевозки пассажиров сверх установленного количества, 113 — управление без необходимых документов, 139 транспортных средств не прошли обязательный технический контроль.
Всего составлено 2,1 тыс. соответствующих административных материалов. Среди них — 44 протокола по ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, превентивные меры стартовали в стране на выходных. Они нацелены на обеспечение безопасности дорожного движения в сфере пассажирских перевозок, в частности, уменьшение количества ДТП с участием пассажирского транспорта.